POL-BOR: Vreden - Lautsprecher vom Friedhof gestohlen

Lautsprecher haben am Montag unbekannte Täter vom Friedhofsgelände an der Zwillbrocker Straße in Vreden entwendet. Mitarbeiter der Stadt Vreden hatten die Boxen mit einem Dreibeinstativ gegen 13.00 Uhr dort aufgestellt. Eine halbe Stunde später waren diese gestohlen. Die Lautsprecher der Marke Sennheiser in der Farbe Grau haben einen Wert von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahaus Tel. (02561) 9260.

