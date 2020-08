Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht dank aufmerksamen Zeugen geklärt

Lennestadt (ots)

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag (4. August) gegen 22.35 Uhr auf der B 55 in Oberelspe ereignet. Zunächst befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Oedingen. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, welches dadurch beschädigt wurde. Anschließend setzt er seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Kurze Zeit später befuhr er erneut die Straße in entgegengesetzter Richtung. Da Zeugen durch den Knall aufmerksam geworden waren und sich zur Unfallstelle begeben hatten, nahmen sie den vorne schwer beschädigten Pkw wahr und notierten sich Kennzeichenfragmente. Dadurch konnte die Polizei den Halter ermitteln und diesen an seiner Wohnanschrift ermitteln. Bei der Befragung räumte der Beschuldigte die Flucht ein. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

