Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße

Rollerfahrer fährt in Schlangenlinien

Coesfeld (ots)

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurden Polizisten am Donnerstag (14.05.20)auf einen Motorrollerfahrer aufmerksam. Der 39-Jährige befuhr gegen 23.30 Uhr die Lindenstraßen in Richtung Nottuln. Eine Streifenwagenbesatzung befand sich hinter dem Motorroller und stellte fest, dass er in Schlangelinien fuhr. Bei einer Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten in der Atemluft des Nottulners Alkoholgeruch fest. Eine Alkoholtest verlief positiv. Dem Fahrer wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur abschließenden Ausnüchterung untersagt.

