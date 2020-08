Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 46-Jähriger widersetzt sich Polizeibeamten

Attendorn (ots)

Bei einem Einsatz heute Nacht (6. August) gegen 2.45 Uhr in der Ihnestraße in Attendorn-Papiermühle hat ein 46-Jähriger gegenüber eingesetzten Polizeibeamten erheblichen Widerstand geleistet. Die Polizei wurde zunächst gerufen, da sich vorab ein Streit zwischen ihm und seiner Freundin ereignet hatte. Als sie versuchten, zu schlichten, zeigte sich der Beschuldigte zunehmend aggressiv. Da er sich im Laufe der Befragung nicht beruhigen ließ, brachten die Beamten ihn auf die Polizeiwache und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Im Rahmen der Zuführung versuchte er dabei, den Beamten gegen den Kopf zu stoßen sowie sie zu treten und mit dem Ellbogen zu schlagen. Zudem beleidigte er die Polizisten massiv. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt und konnten im Dienst verbleiben.

