Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Motorradfahrer nach Unfall in Weringhausen

Finnentrop (ots)

Weringhausen. Am Freitagnachmittag kam es um 17.25Uhr auf der Weringhauser Straße in Finnentrop zu einem Verkehrsunfall. Bei einem Abbiegevorgang übersah eine 51-jährige Autofahrerin aus Plettenberg im Einmündungsbereich zur L880 einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 46-jährige Motorradfahrer aus Lennestadt wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell