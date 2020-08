Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 31-Jähriger aufgrund mehrere Delikte in Gewahrsam genommen

Olpe (ots)

Am Donnerstag (6. August) ist von der Polizei ein 31-Jähriger in Gewahrsam genommen worden, da dieser zunächst eine Unfallflucht beging, im Anschluss einen Ladendiebstahl und schlussendlich noch randalierte.

Zunächst befuhr der 31-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad die Kölner Straße und fuhr einem 59-Jährigen frontal in seinen Pkw. Als der Pkw-Fahrer aussteigen wollte, um mit dem Beschuldigten zu reden, steifte dieser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mit dem Fahrradlenker noch die linke Seite des Wagens. Anschließend beschimpfte er den 59-Jährigen und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Mühlenstraße, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Wenig später, gegen 14.30 Uhr, betrat der 31-Jährige eine Tankstelle in der Bruchstraße. Dort entwendete er eine Flasche Bier, bezahlte nicht und entfernte sich fahrenderweise in Richtung Gerlingen. Auch hier beleidigte er den Tankstellenmitarbeiter.

Im Anschluss randaliert dieser noch vor einem Wohnhaus in der Schlehdornweg in Möllmicke und bedrohte dort die Anwohner. Die Polizei traf kurze Zeit später dort ein und nahm den Beschuldigten, um weitere Straftaten zu verhindern, in Gewahrsam. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige.

