POL-OE: Zusammenstoß von Pkw und Motorrad

Finnentrop (ots)

Am Freitag hat sich gegen 17.20 Uhr auf der L 880 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 46-Jähriger verletzt wurde. Zunächst befuhr eine 51-Jährige mit ihrem Pkw aus Richtung Weringhausen in Richtung Bamenohler Straße. Sie beabsichtigte, nach links auf diese abzubiegen. Dabei übersah sie den 46-jährigen Motorradfahrer, der die Straße in Richtung Fretter befuhr. Um nicht mit dem Pkw zusammenzustoßen, versuchte er noch zu bremsen, kippte aber dabei weg und die Fahrzeuge kollidierten. Der 46-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

