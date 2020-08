Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gartenhütte aufgehebelt

Am Sonntag (9. August) ist der Polizei ein Einbruch in eine Gartenhütte in der Straße "Im Strautsiepen" mitgeteilt worden. Dieser muss sich bereits zwischen dem 19. Juli und dem 9. August 2020 ereignet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter mit roher Gewalt das Häuschen auf und entwendeten daraus mehrere Angelrouten, einen Verstärker und ein Echolot. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt im dreistelligen Eurobereich, ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

