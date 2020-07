Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Alheim - Am Freitag (31.07.), gegen 0:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Alheimer mit seinem PKW die K68 von Konnefeld in Richtung Niederellenbach. Kurz vor dem Ortseingang von Niederellenbach kam er aus bislang unbekannter Ursache im Bereich einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links über die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf beschädigte er die Grundstückseinfriedungen von zwei Anwesen in der Konnefelder Straße. Ferner überfuhr der PKW noch ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand, am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.700 Euro geschätzt.

