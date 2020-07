Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall im Begegnungsverkehr, Kastenwagen flüchtig

Silges (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.202, gegen 9:45 Uhr ereignete sich auf der L 3176 in Höhe Silges ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Wohnmobil aus dem Kyffhäuserkreis und ein weißer Kastenwagen berührten sich mit den Außenspiegeln in einem Kurvenbereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Fahrer des Kastenwagens entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es soll sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Peugeot Boxer mit Paderborner Kennzeichen (PB-??), vermutlich ein Auslieferfahrzeug, handeln.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Auch besteht die Möglichkeit, Beobachtungen über die Onlinewache mitzuteilen.

Polizeistation Hünfeld Roth, POK

