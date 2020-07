Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wildunfall

Heringen (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2020, 21:40 Uhr, befuhr eine 26 jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Dermbach die L 3172 aus Richtung Lengers kommend in Richtung Harnrode. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn, trotz eingeleiteter Bremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Reh wurde in den Graben geschleudert und verendete dort. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

