POL-OH: Fahrerflucht mit Traktor

Am 29.07.20 gegen 14.31 h fuhr ein 26- jähriger Wildecker mir seinem Traktor mit Anhänger auf der Eisenacher Str. Richtung Gerstungen. Hierbei streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Sprinter und beschädigte ihn am Außenspiegel. Nach Zeugenangaben hat er auch eventuell einen geparkten schwarzen Golf gestreift, der aber von der eingesetzten Streife nicht mehr vor Ort festgestellt werden konnte. Der Wildecker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Er konnte durch das vom Zeugen abgelesene Kennzeichen ermittelt werden. Die Sachschadenshöhe liegt bei ca. 300 EUR.

