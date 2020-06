Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Bild-Infos

Download

Odenthal (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Odenthal ist am Donnerstagnachmittag (25.06.) in Neschen verletzt worden.

Der Triumph-Fahrer war gegen 15:40 Uhr auf der Landstraße von Altenberg in Richtung Bechen unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 19-jährige Odenthalerin mit ihrm Golf in die entgegengesetzte Richtung.

Die junge Frau bog in Neschen nach links in Richtung Scheuren ab. Dabei übersah sie den Motorradfahrer und es kam zum Unfall. Die junge Frau erlitt einen leichten Schock und wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Der Triumph-Fahrer wollte selbstständig zum Arzt gehen.

Sowohl das Motorrad als auch der Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Straße musste für die Unfallaufnahme gut eine halbe Stunde gesperrt werden. (rb) Anlage: -1- Foto

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell