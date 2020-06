Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid

Wermelskirchen - Kurzzeitige Verkehrsstörungen am Samstag durch angemeldete Versammlung

Burscheid / Wermelskirchen (ots)

Am Samstag (27.06.), zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr, findet eine genehmigte öffentliche Versammlung am Ziegeleiweg in Burscheid-Hilgen statt.

Der Bundesverband der Motorradfahrer e.V. hat eine Versammlung mit dem Thema "Gegen die Ungleichbehandlung von Motorradfahrern durch die Stadt Wermelskirchen" angemeldet.

Der Veranstalter erwartet bis zu 500 Teilnehmer, die ihre Motorräder im Ziegeleiweg parken werden.

Nach einer Kundgebung werden die Motorradfahrer über die Hilgener Straße (K 18) in Richtung Wermelskirchen-Dabringhausen fahren. An der Einmündung zur L 101 biegen die Versammlungsteilnehmer auf die L 101 ab, wo sich die Kolonne dann auflösen wird.

Beim Einbiegen vom Ziegeleiweg auf die K 18 und beim Abbiegevorgang von der K 18 auf die L 101 wird es an den Einmündungen kurzzeitig zu Sperrungen bzw. Umleitungen durch die Polizei kommen, um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Auch Radfahrer und Fußgänger auf der Balkantrasse müssen sich auf kurzzeitige Beeinträchtigungen einstellen, vor allem beim Überqueren der K 18. (ct)

