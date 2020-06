Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Bohrhammer von Baustelle gestohlen

Leichlingen (ots)

Unbekannte haben aus einem Baucontainer eine Schlagbohrmaschine gestohlen.

An der Baustelle in der Straße Wietsche steht ein Baucontainer. Dieser wurde in der Zeit vom 23.06., 17:30 Uhr bis 24.06., 08.15 Uhr aufgebrochen und daraus ein Schlagbohrer sowie dazugehörende Akkus gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell