Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Bauwagen am Kindergarten aufgebrochen

Rösrath (ots)

Mit einem Stein haben Unbekannte die Scheibe eines Bauwagens zertrümmert und eine Bohrmaschine geklaut.

Der Bauwagen steht auf dem Grundstück eines Kindergartens an der Scharrenbroicher Straße. Gestern (24.06.) gegen 08:15 Uhr bemerkte eine Betreuerin, dass Scheiben eingeschlagen worden sind. Zwei Steine lagen auf dem Boden des Wagens und alles ist durchwühlt worden. Eine Bohrmaschine haben die Täter mitgenommen, bevor sie unerkannt flüchteten. Am Vortag (23.06.) war beim Verlassen des Kindergartens gegen 16:00 Uhr noch alles in Ordnung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

