POL-PPWP: EC-Karte und PIN nicht zusammen aufheben!

Der Grund, warum man seine EC-Karte nicht zusammen mit der PIN im Geldbeutel aufbewahren sollte: Damit nach einem Diebstahl die Täter nicht sofort zum nächsten Geldautomat marschieren und das Konto plündern können.

Selbst wenn man den Diebstahl schnell bemerkt, vergeht doch in der Regel bis zur Meldung bei der Polizei und der Sperrung der Karte wertvolle Zeit - Zeit, die der Täter nutzen kann, um sich am Geldautomat zu "bedienen".

Das musste jetzt leider auch eine Seniorin aus dem Stadtgebiet feststellen. Die 82-jährige Frau war Anfang des Monats Opfer eines Taschendiebs geworden. Zwar hatte sie direkt Anzeige erstattet und die Karte sperren lassen, jetzt stellte die Dame aber bei der Überprüfung ihrer Kontoauszüge fest, dass der unbekannte Täter unmittelbar nach der Tat an einem Geldautomaten am Pfaffplatz innerhalb weniger Minuten mehrmals Bargeld vom Konto der 82-Jährigen abhob - insgesamt mehrere tausend Euro.

Weil die Seniorin dem Dieb die PIN zu ihrer EC-Karte sozusagen mitlieferte, indem sie diese im Geldbeutel aufbewahrte, wird die Bank den entstandenen Schaden nicht ersetzen.

Deshalb in diesem Zusammenhang noch einmal die eindringliche Bitte an alle: Wenn Sie sich die PIN nicht merken können und deshalb bei Bankgeschäften dabeihaben müssen, verstauen Sie EC-Karte und PIN unbedingt getrennt voneinander - niemals zusammen an einem Ort, beziehungsweise im gleichen Behältnis! |cri

