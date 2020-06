Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmuck, Uhren und Smartphones sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag in der Steinstraße eine Trunkenheitsfahrt verhindert. Bei dem alkoholisierten Fahrradfahrer fanden die Beamten einen Beutel mit zwei goldenen und einer silbernen Armbanduhr. Außerdem hatte der 48-jährige Mann eine silberne Halskette und zwei iPhones einstecken. Weil aktuell die Eigentumsverhältnisse nicht zweifelsfrei geklärt sind, stellte die Polizei die Gegenstände vorsorglich sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft der Sachen dauern an. |erf

