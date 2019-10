Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Pkw-Fahrer leichtverletzt

Döttesfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.10.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K127 zwischen Breitscheid und Döttesfeld. Der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs verlor infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Der alleinige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell