Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Schläger festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montagabend im Stadtgebiet einen 40-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte zuvor seine 63-jährige Mutter und eine weitere Frau geschlagen. Dann verließ der Betrunkene die Wohnung seiner Mutter. Eine Polizeistreife traf den Wohnsitzlosen in der Nähe auf einem Bürgersteig liegend an. Er war aggressiv und kündigte weitere Delikte an. Der 40-Jährige wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Während des Einsatzes beleidigte der Mann die Beamten. Auf den 40-Jährigen kommen jetzt Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung zu. |erf

