POL-PPWP: Viel Blech verbeult

Viel Blech ist bei zwei Unfällen im Stadtgebiet am Montagnachmittag verbeult worden. Verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Gegen 15.20 Uhr krachte es an der Ecke Deutschherrenstraße/Im Unterwald. Ein 25-jähriger Autofahrer, der in der Deutschherrenstraße fuhr, nahm an der Einmündung zur Straße "Im Unterwald" einem von rechts kommenden Pkw die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Es blieb zum Glück bei Sachschäden an beiden Fahrzeugen; verletzt wurde niemand.

Kurz vor 16 Uhr kam es in der Merkurstraße zu einem Unfall beim Abbiegen. Eine 81-jährige Frau, die mit ihrem Opel Mokka in Richtung Globus-Markt fuhr, kam einem entgegenkommenden Pkw in die Quere, als sie abbiegen wollte. Auch hier gab es zum Glück "nur" Sachschäden an beiden beteiligten Wagen, aber keine Verletzten. |cri

