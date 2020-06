POL-PPWP: Wer hat den VW Polo gerammt?

Polizeipräsidium Westpfalz

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Perlenbergstraße. Hier wurde ein geparkter Pkw zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag gerammt und beschädigt.

Wie die betroffene Fahrzeughalterin am Montag bei der Polizei anzeigte, hatte sie ihren VW Polo am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe des Hauses Nummer 32 abgestellt. Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr stellte sie dann fest, dass die Beifahrerseite des Wagens beschädigt wurde. Vermutlich war ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250, Kontakt aufzunehmen. |cri

