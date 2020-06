Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stein bringt Pedelec-Fahrer zu Fall

Kaiserslautern (ots)

Ein Stein hat einen Pedelec-Fahrer am Sonntagabend in der Lauterstraße zu Fall gebracht. Der 50-jährige Mann war nach eigenen Angaben aus Richtung Ludwigstraße kommend auf dem Radweg parallel zur Lauterstraße unterwegs, als er kurz vor 22 Uhr gegen einen Sandstein stieß, der in den Radweg hineinragte.

Durch den Anstoß stürzte der 50-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu; an seinem Fahrrad entstand Sachschaden und auch sein Fahrradhelm wurde beschädigt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

