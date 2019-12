Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 88090 Immenstaad am Bodensee, Surfer in Seenot

Göppingen (ots)

88090 Immenstaad am Bodensee, Durch einen aufmerksamen Bürger wurde gegen 11:50 Uhr ein im Wasser treibender Segelsurfer vor Immenstaad gemeldet. Dieser würde sich bereits seit über einer Stunde im Wasser befinden und in Richtung Hafen Helmsdorf abtreiben. Durch die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen konnte nach einer kurzen Absuche des Seeraums vor Immenstaad der 49-jähriger Surfer ca. 500 m vom Ufer vor Helmersdorf im Wasser treibend festgestellt werden. Die stark unterkühlte und geschwächte Person wurde durch die Beamten der Wasserschutzpolizei mittels der Bergeplattform des Polizeiboots aus dem Wasser gerettet. Ein bereits angeforderter Rettungswagen befand sich zu diesem Zeitpunkt am nahe gelegenen Anleger vor Immenstaad. Auf Grund der Wetterlage mit starkem Wellengang, konnte die verletzte Person am Anleger jedoch nicht an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Besatzung des Rettungswagens wurde daher an Bord genommen und die Person wurde unter entsprechender Versorgung mit dem Polizeiboot in den BSB Hafen Friedrichshafen verbracht. Dort konnte die Person anschließend mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Friedrichshafen verbracht werden. Der Gerettete konnt nach entsprechender medizinischer Versorgung das Krankenhaus noch am Nachmittag wieder verlassen

