Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand eines Zweifamilienhauses in Kirchhundem-Rinsecke

Kirchhundem-Rinsecke (ots)

Am 11.08.2020 wurde gegen 21:15 Uhr ein Brand in der Dachgeschosswohnung gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. Zurzeit dauern die Löscharbeiten an und werden noch mindestens zwei Stunden in Anspruch nehmen. Personen wurden keine verletzt. Der Schaden wird auf ca. 170.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Brandentstehung liegen derzeit noch nicht vor, die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

