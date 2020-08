Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall auf Kreuzung wegen Unachtsamkeit (18.08.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 07.45 Uhr auf der Kreuzung Sandgruben / Oberholzstraße ereignet hat. Ein 28-jähriger Renault-Fahrer war von Böhringen kommend auf der Oberholzstraße unterwegs. Als er die Landesstraße 226 überqueren wollte übersah er einen 59-jähriger Suzuki-Fahrer, welcher von Radolfzell kommend in Richtung Steißlingen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 28-Jährige leicht verletzt und später vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden bei beiden Fahrzeuge die Airbags ausgelöst.

