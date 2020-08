Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach

Landkreis Konstanz) Kombi verursacht Unfall und flüchtet (18.08.2020)

Allensbach (ots)

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstag gegen 14 Uhr zwischen Freudental und Kaltbrunn ereignet hat. Ein 37-jähriger Sprinter-Fahrer war in Richtung Kaltbrunn unterwegs, als ihm in der langgezogenen Linkskurve ein bislang unbekannter Kombi-Fahrer entgegenkam. Da der Unbekannte auf die Fahrbahn des 37-Jährigen fuhr, wich dieser aus, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei geriet er zu weit nach rechts und streifte die Leitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Freudental fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Kombi oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu informieren.

