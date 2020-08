Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos/Landkreis Konstanz) Auffahrunfall mit sieben Verletzten (15.08.2020)

Moos (ots)

Zwei schwer und fünf leicht verletzte Verkehrsteilnehmer sowie ein Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Höristraße zwischen Iznang und Moos ereignet hat. Eine 20-jährige Fiat-Fahrerin bemerkte vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt angehalten hatten und fuhr auf den Audi eines 30-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen den davorstehenden BMW geschoben. Die Beifahrerin der Unfallverursacherin sowie der Audi-Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Die fünf weiteren Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi und der BMW, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell