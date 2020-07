Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Müll illegal entsorgt

Konstanz (ots)

Am Freitag wurde die Polizei über eine illegale Müllentsorgung an der Einmündung des Forstwegs "Konstanzer Weg" zur Universitätsstraße gemeldet. Umweltfrevler hatten dort mehrere leere blaue 40 Liter fassende Plastikkanister, einen roten Gasbehälter, mehrere Säcke mit Glasflaschen und Restmüll, eine Sperrholzkiste mit Aussparungen und ein Verkleidungsteil eines Pkw Smart entsorgt. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier in Konstanz unter der Telefonnummer 07531/995-2222 entgegen (AM).

