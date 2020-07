Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach/Schwarzwald-Baar-Kreis) Vandalen wüten im Stadtgebiet

Vöhrenbach (ots)

Ein Fall von sinnloser Sachbeschädigung hat sich am frühen Samstagmorgen zwischen 02.40 Uhr und 02.50 Uhr im Bereich der Friedrichstraße und des Kälbergässle zugetragen. Im dortigen Bereich wurden aus fünf Pflanzkübeln eine nicht unerhebliche Anzahl von Blumen herausgerissen und auf der Fahrbahn verteilt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere Personen, die zur fraglichen Zeit eine umliegende Gaststätte verlassen haben und entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei in Furtwangen unter der Telefonnummer 07723/929480 in Verbindung setzen (AM).

