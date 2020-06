Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Mehrfamilienhaus ins Visier von Einbrechern geraten

Melle (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, brachen Unbekannte die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Neuer Graben auf. Im Inneren des Hauses begaben sich der oder die Täter in einen unverschlossenen Kellerraum, durchsuchten diesen nach Wertgegenständen und wurden dabei nach ersten Ermittlungen nicht fündig. Daraufhin verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu einem Garagenanbau, beschädigten die Seitenscheibe eines VW Bulli und stahlen daraus ein Navigationsgerät. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

