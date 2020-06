Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf/Bad Laer: Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Osnabrück (ots)

Im Südkreis sind am Wochenende Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen gestohlen worden. In einem Fall war ein Transporter eines Herstellers für Müllpressen in Glandorf betroffen. Die Täter brachen den auf dem Betriebsgelände in der Straße Up de Heede abgestellten Wagen auf und bedienten sich an den darin befindlichen Werkzeugen und Arbeitsmaterialien. Ein weiterer Aufbruch ereignete sich im Heideweg in Bad Laer. Auf dem Gelände einer Firma für Energiemessung öffneten Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen ebenfalls gewaltsam einen Pkw und nahmen daraus diverse Werkzeuge mit. Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit den beiden Taten möglicherweise im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen. Telefon: 05421/9231390.

