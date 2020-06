Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unfallflucht auf der Icker Landstraße

Belm (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Icker Landstraße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Sattelschleppers. Der Vorfall passierte gegen 08.05 Uhr, als ein in Richtung Belm fahrender Lkw dem entgegenkommenden Sattelschlepper kurz vor dem Verkehrskreisel Power Weg ausweichen musste. In der Folge touchierte der Lkw einen Straßenbaum, von dem daraufhin Rindenteile auf einen nachfolgenden Pkw herunterfiel und diesen beschädigte. Der Unfallverursacher im blauen Sattelschlepper setzte seine Fahrt in Richtung Icker fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Hinweise in der Sache nimmt der Unfalldienst der Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541/327-2215.

