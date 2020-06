Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Versuchter Einbruch in Tennisheim

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Clubheim der Tennisanlage auf dem Rehlberg einzudringen. Der Versuch, die Tür des Clubheims gewaltsam aufzuhebeln, misslang. Entwendet wurde lediglich ein Desinfektionsmittelspender. An der Tür entstand Sachschaden. Wer Hinweise auf Personen geben kann oder sonst etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell