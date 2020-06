Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Garagenaufbruch

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstag- bis Sonntagmittag wurde an der Rheiner Landstraße 150 eine Garage an einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Unbekannte Täter entwendeten einen Fahrradanhänger und einen Gartentisch. Später wurde versucht, eine Tür zum Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang, das Einbruchswerkzeug blieb vor Ort zurück. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wer Beobachtungen an den Garagen oder dem Wohnhaus machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

