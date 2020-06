Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Einbruch in Freibad und Sporthalle

Bohmte (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter zunächst Zugang zum Freibad an der Jahnstraße. Die Eingangstore wurden gewaltsam geöffnet, anschließend wurde das Schiebefenster eines Verkaufsraumes aufgehebelt. Aus dem Inneren wurden ein Schraubendreher und Schlüssel entwendet. Mit dem entwendeten Schraubendreher versuchten der oder die Täter anschließend, in die Sporthalle an der Jahnstraße einzudringen. Eine Schiebetür sollte aufgehebelt werden, der Versuch misslang allerdings. An der Tür und einem Bewegungsmelder entstanden Schäden. Wer Hinweise zu den beiden Taten geben kann, insbesondere wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

