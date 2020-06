Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Berliner Platz

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagabend am Berliner Platz ereignete. Ein 44-jähriger Mann aus Lengerich stand mit seinem Motorrad gegen 20.05 Uhr auf der Wittekindstraße vor der roten Ampel in Richtung Neumarkt, als plötzlich ein schwarzer Opel Zafira auf die Kawasaki auffuhr. Unmittelbar danach bog das Auto nach rechts auf den Erich-Maria-Remarque-Ring ab und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem Unfallflüchtigen blieb zunächst erfolglos, jedoch konnte die Polizei den etwa 15 Jahre alten Wagen am nächsten Morgen auf einem Parkplatz an der Baumstraße auffinden. Die Ermittler der Polizei bitten um Hinweise zum Unfallverursacher bzw. der Person, die den Opel Zafira auf dem Parkplatz an der Baumstraße abgestellt hat. Telefon: 0541/327-2215.

