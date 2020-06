Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Mopedfahrer wurde schwer verletzt

Hasbergen (ots)

Am Samstagmittag kam es auf der Holzhauser Straße zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorroller. Der Unfall passierte gegen 11.35 Uhr, als die Fahrerin eines Opel Zafira aus dem Gudenusweg nach links auf die Holzhauser Straße einbog. Die Frau sah den in Richtung Hasbergen fahrenden 87-Jährigen zwar, ging aber davon aus, dass dieser vor ihr in den Gudenusweg abbiegen würde. Nach ihrer Beobachtung und Zeugenangaben hatte der Mann nämlich den rechten Blinker eingeschaltet, ist dann aber doch nicht abgebogen, sondern geradeaus weitergefahren. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Senior aus Westerkappeln schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell