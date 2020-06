Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte raubten Armbanduhr

Osnabrück (ots)

Ein 70-jähriger Mann ist am Samstagabend auf dem Fußweg zwischen der Lührmannstraße und der Natruper Straße von unbekannten Tätern überfallen und seiner Armbanduhr beraubt worden. Der Senior ging gegen 18.20 Uhr von der Natruper Straße kommend mit seinem kleinen Hund spazieren, als er im Bereich des Durchganges zur alten Stadtmauer plötzlich von zwei dort stehenden Männern angegriffen wurde. Das Opfer wurde von den Unbekannten getreten und erhielt Pfefferspray ins Gesicht. Letztenlich nahm ihm das Duo die Armbanduhr ab und lief in Richtung Natruper Straße weg. Eine dritte Person, die sich in der Nähe befand und offenbar Schmiere stand, flüchtete nach der Tat ebenfalls. Der Osnabrücker erlitt leichte, sichtbare Verletzungen und einen Schock. Ein Täter war etwa 175cm groß, circa 20 Jahre alt, hatte eine schlanke athletische Statur, schwarze Haare sowie einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug die Person ein weißes T-Shirt und einen schwarzen, kurzen Bart um den Mund. Die beiden andere Räuber waren mit etwa 190cm wesentlich größer, waren etwa im gleichen Alter und hatten ebenfalls einen dunklen Teint. Beide trugen helle Basecaps und helle T-Shirts. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

