POL-KR: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht!

Am Samstag (23. November 2019) ereigneten sich insgesamt vier Wohnungseinbrüche im Krefelder Stadtgebiet.

Im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür einer Wohnung auf der Vulkanstraße im Stadtteil Fischeln auf. Ob aus der Wohnung etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in ein Einfamilienhaus auf dem Grüner Dyk im Krefelder Stadtteil Inrath-Kliedbruch. In der Zeit zwischen 16.50 Uhr und 20.45 Uhr hebelten Unbekannte an der Haustür und verschafften sich Zutritt in das Haus. Es wurde Bargeld entwendet.

Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich im Stadtteil Bockum.

Im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 20.45 Uhr betraten die Einbrecher den Garten eines Einfamilienhauses auf der Kreuzbergstraße über die Terrassentür. Aus dem Haus wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

In der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 18.10 Uhr gelangten unbekannte Täter über das Gartengrundstück an ein Einfamilienhaus auf der Gertrudisstraße. Nach Aufhebeln der Terrassentür wurde das Haus betreten und hochwertige Mobiltelefone entwendet.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .

