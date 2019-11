Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Aufgesprengte Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht!

Krefeld (ots)

Am Samstag (22. November) wurden in den frühen Morgenstunden im Krefelder Stadtteil Oppum zwei Zigarettenautomaten aufgesprengt.

Um 03.06 Uhr sprengten Unbekannte zunächst einen Zigarettenautomaten auf der Kuhleshütte in die Luft. Die Wucht der Detonation war so stark, dass Teile des Automaten ein gegenüberliegendes Haus auf der anderen Straßenseite leicht beschädigten. Der Automat wurde durch die Sprengung gänzlich zerstört. Durch Anwohner wurden am Automaten drei Jugendliche beobachtet, die einen schwarzen Rucksack packten und dann in Richtung Werkstättenstraße flüchteten. Einer der jungen Männer wird als sportlich, dunkel gekleidet und mit schwarzer Wollmütze beschrieben. Ein weiterer hatte ebenfalls eine sportliche Statur und war mit Jeans und heller Jacke bekleidet. Auch er trug bei Tatausführung eine schwarze Wollmütze.

Eine weitere Sprengung ereignete sich gegen 03.50 Uhr auf der Haupstraße. Auch hier wurde der Automat völlig zerstört und Teile davon bis auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Von einem Anwohner wurde ein dunkel gekleideter Jugendlicher beobachtet, der vom Tatort zu Fuß flüchtete.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .

