Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Junge Frau lebensgefährlich verletzt

Belm (ots)

Am Montagmorgen verunfallte eine junge Autofahrerin auf der Lindenstraße und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 19-Jährige war gegen 07.45 Uhr mit einem Ford Ka in Richtung Bissendorf unterwegs und musste in einer Rechtskurve einem Tier ausweichen. Dabei kam die Belmerin mit dem Kleinwagen nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin ins Krankenhaus. Ihr Auto hatte nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

