Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Teure Pkw-Aluräder gestohlen

Melle (ots)

Auf dem Gelände des BMW-Handels an der Johann-Uttinger-Straße kam es in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen zu einem schadensträchtigen Diebstahl von Pkw-Bereifung. Die Täter fuhren offenbar mit einem Transporter vor, bockten auf einem der Stellplätze sechs Autos mit Pflastersteinen auf und montierten die hochwertigen Aluräder ab. Die Meller Polizei bittet in der Sache um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, meldet sich bitte unter 05422/920600.

