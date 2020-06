Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec in der Holtstraße entwendet

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Holtstraße, Höhe Salzmarktgarage, ein Pedelec der Firma Haibike entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss an einem Straßenschild und Zaun angeschlossen worden. Es handelt sich um das Modell Sduro Trekking 5.0 Trapez mit Kettenschaltung. Die Rahmenfarbe ist blau / orange / grau. Wer Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Zweirades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

