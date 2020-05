Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorradkontrollen am Vatertag: Präventionsgedanke im Fokus der Polizei

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

>Motorradkontrollen am Vatertag: Präventionsgedanke im Fokus der Polizei

Wetteraukreis. Immer wieder ereignen sich Verkehrsunfälle, in deren Rahmen Motorradfahrer zu Schaden kommen. Nicht selten bleibt es bei Blechschäden; regelmäßig erleiden Biker zum Teil schwere Verletzungen.

Unter der Prämisse, die Fallzahlen in diesem Bereich so weit als möglich zu senken, initiiert das Polizeipräsidium Mittelhessen fortwährend verschiedene Maßnahmen und Aktionen.

So führten Wetterauer Polizist*innen in der vergangenen Woche bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein Zweiradkontrollen an der B275 zwischen Gedern und Hartmannshain durch. Unter Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands sprachen die Ordnungshüter dort mit insgesamt 63 Motorradbegeisterten und überprüften zwischen 9 Uhr und 14 Uhr die Verkehrssicherheit von 52 Krafträdern. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei auch durch den Regionalen Verkehrsdienst Dillenburg sowie die "Rennleitung 110" (privat initiiertes Präventionsprojekt sportlich-motorradfahrender Polizeibeamter). Die Schutzleute stellten lediglich vereinzelt geringe Mängel fest und wiesen die Biker entsprechend darauf hin. Die Aktion wurde durch die Biker weitestgehend positiv wahrgenommen.

+Hinweis für die Medien: Ein Bild der Kontrollstelle gehört zur Meldung+

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell