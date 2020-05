Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfallflucht in der Jahnstraße + Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Friedberg (ots)

>Bad Nauheim: Unfallflucht in der Jahnstraße

Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließ ein Unbekannter zwischen Freitag (22. Mai), 14.15 Uhr und Samstag (23. Mai), 10.35 Uhr an einem in der Jahnstraße im Bereich der 20er-Hausnummern abgestellten schwarzen VW. Die Fahrzeugbesitzerin stellte fest, dass die Fahrertür eingedellt und verkratzt worden war. Sie erstattete Anzeige.

Die Unfallfluchtermittler der Friedberger Polizei suchen nun nach dem Schadenverursacher. In diesem Zusammenhang bitten sie mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

+++

>Bad Vilbel: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der Friedberger Straße in Richtung Dortelweil. Gegen 18.45 Uhr musste die aus Karben stammende 28-jährige Fahrerin eines roten Hyundai an der Ecke Rendeler Straße verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte eine hinterherfahrende 56-jährige Vilbelerin in ihrem blauen VW offenbar zu spät: Sie krachte ins Heck des roten Fahrzeugs.

Rettungskräfte brachten die verletzte Hyundai-Fahrerin in ein Krankenhaus. Dieses konnte sie zwischenzeitlich wieder verlassen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten einen Alkoholtest bei der VW-Fahrerin durch. Sie pustete über 1,5 Promille. Es folgte die Blutentnahme durch einen Arzt. Zu diesem Zwecke nahmen die Ordnungshüter die Frau mit zur Dienststelle. Ihren Führerschein stellten die Schutzleute sicher und entließen sie danach nachhause.

Sie wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

+++

