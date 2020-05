Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: mit Farbe gefüllte Bierflaschen geworfen + betrunkener Rollerfahrer stürzt + Rubbellos-Dieb gesucht

Friedberg (ots)

>Limeshain: mit Farbe gefüllte Bierflaschen geworfen

Mit roter Farbe gefüllte Bierfalschen nutzte ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen, um in Rommelhausen Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro zu verursachen. Gegen 2 Uhr hatte der Straftäter in der Straße "An der dicken Eiche" seine Wurfgeschosse gegen eine Hauswand sowie einen geparkten Ford Transit geschleudert.

Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei in Büdingen, Tel: 06042/96480.

+++

>Florstadt: betrunkener Rollerfahrer stürzt

Für einen 66-jährigen Rollerfahrer endete der Sturz von seinem "Bock" am gestrigen Sonntagnachmittag mit einer Blutentnahme auf der Polizeistation.

Gegen 16:20 Uhr teilten aufmerksame Zeugen der Polizei mit, dass der aus der Wetterau stammende Mann im Nieder-Mockstädter Dorfwiesenweg gerade von seinem Kleinkraftrad gefallen sei und eine starke Alkoholfahne habe. Nachdem der Rollerfahrer sich wieder aufgerappelt hatte, verhinderten die Umstehenden die Weiterfahrt: Sie nahmen ihm kurzerhand den Schlüssel weg.

Bei einem von den kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten durchgeführten Alkoholtest pustete er 2,2 Promille. Die Ordnungshüter nahmen ihn daher mit zur Dienststelle. Ein Arzt entnahm Blutproben. Dann durfte der Mann nachhause.

Im weiteren Verlauf wird er sich wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

+++

>Rosbach: Rubbellos-Dieb gesucht

Einige Pappaufsteller mit Rubbellosen im Wert von mehreren Hundert Euro ließ ein Langfinger am Samstagnachmittag aus dem Rewe-Markt "Bei den Junkergärten" mitgehen. Gegen 15 Uhr nahm er die im dortigen Kassenbereich aufgestellten Waren mit. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 180 - 185 cm großen Mann mit Basecap und schwarzer Brille gehandelt haben, der eine schwarze Jacke, Bluejeans und weiße Turnschuhe trug.

Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei in Friedberg unter 06031/6010 entgegen.

+++

