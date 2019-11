Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in ein Wohnhaus

Papenburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 6.November bis Montag, 11.November, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in Papenburg in der Hermann-Brandi-Straße ein. In dem Haus wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Gegenstände entwendet. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso konnten bislang keine Angaben zu den Tätern gegeben werden.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen./KP

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell