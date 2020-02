Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht mutmaßliches Einbrecher-Paar von Heiligabend - Fotofahndung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Am Abend des 24.12.2019 sind zwei Unbekannte in eine Wohnung an der Husmannshofstraße eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck gestohlen.

Die beiden Unbekannten brachen gegen 18:55 Uhr die Wohnungstür auf und verschafften sich anschließend Zugang zu einem Safe, aus dem sie Bargeld und Schmuck von nicht unerheblichem Wert entwendeten.

Während ihres Wohnungseinbruches wurden beide gefilmt. Die Polizei sucht jetzt mit Bildern aus diesem Film nach den Tatverdächtigen. Bei dem Täterpaar handelt es sich um eine weibliche und eine männliche Person. Beide sind circa 15 bis 20 Jahre alt.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der beiden Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell