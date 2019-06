Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0376 --Polizei stellt Einbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Gröpelingen Zeit: 17.06.2019, 03:00 Uhr

Noch am Tatort konnte ein Einbrecher in der Nacht zum Montag von einer Polizeistreife festgenommen werden. Er war in ein Küchengeschäft in Gröpelingen eingestiegen. Zeugen hatten die Polizei auf einen möglichen Einbruch aufmerksam gemacht.

Zwei Zeugen erschienen am frühen Montagmorgen auf dem Polizeirevier in Walle und sagten, ihnen hätte gerade ein Mann auf der Straße ein Fernsehgerät zum Kauf angeboten. Sie vermuteten, dass dieser Mann zu diesem Zeitpunkt in einem Einrichtungsgeschäft einbrechen würde. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte unterschiedliche Einbruchspuren an Türen und Fenstern. Im Inneren des Geschäftes trafen sie auf den Einbrecher. Den Polizisten erklärte er, er wüsste auch nicht, wie er dorthin gekommen sei. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest und stellten diverses Einbruchswerkzeug sicher.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

